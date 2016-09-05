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بالصور.. نقيب المحامين يشارك في فاعليات لجنة المرأة ببورسعيد

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جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

شارك سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الإثنين، في فاعليات لجنة المرأة المنعقدة بقرية النورس في مدينة بورسعيد، ضمن فاعليات مؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري.

وأكدت المحاميات المشاركات في الجلسة على دور المرأة في المهنة، مطالبة بتعظيمه خلال الفترة المقبلة، إضافة لأهمية دورها في المجال العملي بشكل عام في المجتمع المصري.

فيما اقترحت النقابية فاطمة الزهراء عضو لجنة المرأة بالنقابة، وضع مادة بقانون المحاماة تنص على عضوية المرأة بمجلس النقابة العامة والفرعيات، بنظام الكوته لمدة دورتين، على غرار الدستور الذي خصص كوته للفئات الضعيفة والتي من بينها المرأة ضمن أعضاء مجلس النواب، وهو ما أتى بثماره.

شارك في الجلسة أيضًا كلًا أحمد بسيوني وكيل النقابة، وسيد عبد الغني أمين الصندوق المساعد، وطارق عبد العظيم، ومحمد كركاب، وممدوح عبد العال، وصلاح مقلد أعضاء المجلس، والدوشي شاكر نقيب الأقصر.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

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