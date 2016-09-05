أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نائب وزير الصحة المصري يطمئن على حجاج بلاده المنومين بمستشفى النور

Google+ Print

اطمأن نائب وزير الصحة رئيس البعثة الطبية المصرية للحج د. علي حجازي أمس على الحالة الصحية للحجاج المصريين المنومين في أقسام مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة متجولاً على أقسام الطوارئ والجراحات وقسم العناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى ومستمعاً إلى شرح عن الخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل القائمين على علاجهم.

كما التقى نائب وزير الصحة المصري، مدير المستشفى د. محمد بن عمر بافرج، الذي قدم شرحاً عن الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة، في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات العلاجية والطبية والتشخيصية لحجاج بيت الله الحرام، علاوة على الخدمات التي يقدمها المستشفى من خلال أقسامه الداخلية والخارجية والطوارئ، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الطبية والتشخيصية والعلاجية والتمريضية، إلى جانب ما أعده المستشفى من خطة لتصعيد الحجاج المنومين في أقسام المستشفى الداخلية، من خلال القوافل الطبية المجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

وفي ختام الزيارة عبر د. حجازي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما وفرته من إمكانيات صحية متكاملة لخدمة ضيوف الله الحرام، مقدراً جهود مدير المستشفى وكافة العاملين المبذولة في سبيل توفير الرعاية الطبية المميزة لحجاج بيت الله العتيق بشكل عام والحجاج المصرين على وجه الخصوص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية