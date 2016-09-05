نائب وزير الصحة المصري يطمئن على حجاج بلاده المنومين بمستشفى النور

اطمأن نائب وزير الصحة رئيس البعثة الطبية المصرية للحج د. علي حجازي أمس على الحالة الصحية للحجاج المصريين المنومين في أقسام مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة متجولاً على أقسام الطوارئ والجراحات وقسم العناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى ومستمعاً إلى شرح عن الخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل القائمين على علاجهم.

كما التقى نائب وزير الصحة المصري، مدير المستشفى د. محمد بن عمر بافرج، الذي قدم شرحاً عن الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة، في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات العلاجية والطبية والتشخيصية لحجاج بيت الله الحرام، علاوة على الخدمات التي يقدمها المستشفى من خلال أقسامه الداخلية والخارجية والطوارئ، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الطبية والتشخيصية والعلاجية والتمريضية، إلى جانب ما أعده المستشفى من خطة لتصعيد الحجاج المنومين في أقسام المستشفى الداخلية، من خلال القوافل الطبية المجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

وفي ختام الزيارة عبر د. حجازي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما وفرته من إمكانيات صحية متكاملة لخدمة ضيوف الله الحرام، مقدراً جهود مدير المستشفى وكافة العاملين المبذولة في سبيل توفير الرعاية الطبية المميزة لحجاج بيت الله العتيق بشكل عام والحجاج المصرين على وجه الخصوص.