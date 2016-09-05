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إحالة دعوى عدم مشروعية الموازنة العامة ووقف العمل بها لـ«المفوضين»

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إحالة دعوى عدم مشروعية الموازنة العامة ووقف العمل بها لـ«المفوضين» إحالة دعوى عدم مشروعية الموازنة العامة ووقف العمل بها لـ«المفوضين»

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من عادل شرف المحامى، والتي تطالب بإلزام المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصري، والقضاء بعدم مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحي والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم الجامعي، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وقالت الدعوى، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، أهدرت حق المواطن المصرى فى التعليم والتعليم العالى والرعاية الصحية والبحث العلمى، وقصر هذه الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء، وغياب مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقررة فى الدستور .

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