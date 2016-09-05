«التعليم» تطلق مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية»

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة تحت مسمى (محافظة بلا دروس خصوصية) في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2016/2017، وسعيًا منها نحو مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأوضح الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – أن المبادرة تهدف إلى تحسين المستوى العلمي للطلاب في جميع المواد الدراسية بجميع المراحل التعليمية، القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وآثارها السلبية، وجعل المدرسة أكثر جذبًا للطلاب، وحمايتهم من بعض الانحرافات التي تتم في بعض الأماكن التي تقدم فيها الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة.

وأوضح الشربيني، أن المستهدفين من المبادرة هم طلاب المدارس بكافة المراحل الدراسية “الابتدائية – الإعدادية – الثانوية بنوعيها العام والفني”.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مجموعات التقوية المدرسية في أماكن واضحة، وتقوم المدرسة بعقد ندوات مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين; لشرح أهمية مجموعات التقوية المدرسية، وكيفية الاستفادة من تطبيق القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إتاحة استخدام معامل الأوساط المتعددة أثناء تنفيذ مجموعات التقوية المدرسية.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم متابعة تجهيزات مقار تنفيذ المجموعات الدراسية بكل مدرسة، بالإضافة إلى قيام مسئولي التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية بالإشراف على تنفيذ مجموعات التقوية المدرسية.

ونوه إلى أن هناك عددًا من المحافظات تبنت مبادرة “محافظة خالية من الدروس الخصوصية” التي أطلقتها الوزارة، ومنها :” بورسعيد، البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، شمال سيناء، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، والقليوبية”.

وثمن الوزير جهود المحافظين في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الوزارة سوف تقدم كل أنواع الدعم لتبني هذه المبادرة.

وأبدى الوزير، ترحيبه بكل من يريد خدمة العملية التعليمية والارتقاء بها مشيرا إلى أن مجموعات التقوية المدرسية هي البديل الأمثل للدروس الخصوصية خاصة أنها تسمح للطالب بأن يختار المعلم الذي يرغب في الدراسة عنده في أي مدرسة وفي أي مكان بالجمهورية.

أ ش أ