إحالة دعوى بطلان تعيين مراسل واشنطن بجريدة الأهرام لـ«المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام بتعيين خالد داود مراسلًا للجريدة بواشنطن، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وذكر “صبرى” أنه صدر قرار من رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام بتعين خالد داود مراسلًا لجريدة الأهرام فى واشنطن، وتناسى رئيس مجلس الإدارة أنه كان يعمل مراسلًا فى الأمم المتحدة لقناة الجزيرة القطرية العميلة المعادية لمصر وهو الذي كتب مقالة بعنوان نظام السيسي يكره الديمقراطية، وكل سطور هذه المقالة سطرت بمداد الحقد والغل وبث سموم الكراهية ضد الدولة المصرية، وهو الذى قال عبر إحدى الفضائيات أن فض رابعة مذبحة بكل المعانى و١٠٠٠ مواطن يموتون “ملهاش اسم غير مذبحة” وهو نفس ما كان يردده محمد البرادعى والذى قال فيه إن حذف اسم البرادعى من المناهج تزييف للتاريخ وعبث بعقول الطلاب.