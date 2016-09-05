أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحالة دعوى بطلان تعيين مراسل واشنطن بجريدة الأهرام لـ«المفوضين»

Google+ Print
إحالة دعوى بطلان تعيين مراسل واشنطن بجريدة الأهرام لـ«المفوضين» إحالة دعوى بطلان تعيين مراسل واشنطن بجريدة الأهرام لـ«المفوضين»

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام بتعيين خالد داود مراسلًا للجريدة بواشنطن، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وذكر “صبرى” أنه صدر قرار من رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام بتعين خالد داود مراسلًا لجريدة الأهرام فى واشنطن، وتناسى رئيس مجلس الإدارة أنه كان يعمل مراسلًا فى الأمم المتحدة لقناة الجزيرة القطرية العميلة المعادية لمصر وهو الذي كتب مقالة بعنوان نظام يكره الديمقراطية، وكل سطور هذه المقالة سطرت بمداد الحقد والغل وبث سموم الكراهية ضد الدولة المصرية، وهو الذى قال عبر إحدى الفضائيات أن فض رابعة مذبحة بكل المعانى و١٠٠٠ مواطن يموتون “ملهاش اسم غير مذبحة” وهو نفس ما كان يردده محمد البرادعى والذى قال فيه إن حذف اسم البرادعى من المناهج تزييف للتاريخ وعبث بعقول الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين