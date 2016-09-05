بالصور.. أحمد الحجار يشدو بأجمل أغانيه مع عمرو الليثى في “بوضوح”

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج بوضوح، المطرب أحمد الحجار، الذى يشدو بباقة من أجمل أغانيه فى حلقة غنائية خاصة فى العاشرة مساء اليوم الإثنين.

ويشدو الحجار خلال الحلقة بباقة من أحدث أعماله الغنائية “برق الشتا” و”مين عالغرام” و”أكرمنا يارب” و”لملمت خيوط الشمس”.

ويكشف “الحجار” خلال الحلقة كيف كانت بدايته الفنية، حيث التحق بكلية التربية الموسيقية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو وبدأ مجال الإحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن “أعذريني” لإخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم “أمريكا شيكا بيكا” ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية “عود” هي بداية شهرته كمطرب.

يذكر أن أحمد الحجار مطرب وملحن مصري، نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن وهو إبراهيم الحجار، ووالدته كانت تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ” ليلى مراد وأسمهان “، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.