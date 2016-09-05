القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى إقالة وزير الثقافة

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من رئيس إتحاد كتاب مصر، الدكتور محمد علاء عبد الهادي، والتي طالب خلالها بالزام رئيس الوزراء بإقالة حلمي النمنم وزير الثقافة، وذلك لإصداره قرار بعزل رئيس إتحاد كتاب مصر من منصبه، بالمخالفة للدستور والقانون.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 56356 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن وزير الثقافة في شهر إبريل الماضي قام باستغلال مهام منصبه وأصدر قرارًا بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لإتحاد كتاب مصر، مخالفًا الدستور والقانون وتغولًا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.

وأوضحت الدعوى، أنه لم يتم وقف القرار المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى، سوف يتم تكوين مراكز قانونية قد تصل إلى الاستيلاء على أموال الإتحاد وإهدارها، بوصفها أموالًا عامة وفقًا للقانون، وهي سابقة لم تحدث بالتاريخ النقابي، حسبما ذكرت الدعوى.