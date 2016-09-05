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الداخلية: ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الملابس والرتب العسكرية بالقليوبية

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الداخلية: ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الملابس والرتب العسكرية بالقليوبية الداخلية: ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الملابس والرتب العسكرية بالقليوبية

ملابس عسكرية بالجيش المصري (أرشيفية)

تمكنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بناحية سرياقوس، لقيام المسئولين عنه بتصنيع الملابس والرتب والشارات العسكرية بدون ترخيص.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين إنه: “وردت معلومات لإدارة بالقليوبية، قيام المسئولين بمصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بناحية سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة بتصنيع الملابس والرتب والشارات العسكرية بدون ترخيص.

وأضاف البيان: “وبإجراء التحريات، وتقنين الإجراءات، قامت القوات الأمنية بإستهداف المصنع، وتم ضبط المدعو”علاء .س.م”، 32 عاما، عامل إنتاج بالمصنع ، حال قيامه وبعض العاملين بالمصنع بتصنيع الملابس والرتب العسكرية، وتم ضبط: (12) توب قماش مموه تستخدم فى تصنيع الملابس العسكرية، (30) تيشرت خاص بالقوات المسلحة، (72) كتافة مساعد أول خاصة بالقوات المسلحة، (72) كتافة مساعد خاصة بالقوات المسلح، (72)كتافة رتبة لواء خاصة بالقوات المسلحة ، (72)كتافة رتبة ملازم أول خاصة بالقوات المسلحة ،( (42كتافة رتبة نقيب خاصة بالقوات المسلحة ، (416) كتافة رتبة عقيد خاصة بالقوات المسلحة،(3) بنطلون قماش مموه”.

وتابع البيان: “بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بصحتها وأقر بإرتكابه الواقعة، وأن المصنع ملك “إسلام .ح.م” ، و” أحمد م.أ “، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالكى المصنع الهاربان”.

 

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