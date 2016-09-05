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تأجيل محاكمة متهمي «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» لـ12 أكتوبر المقبل

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تأجيل محاكمة متهمي «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» لـ12 أكتوبر المقبل تأجيل محاكمة متهمي «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» لـ12 أكتوبر المقبل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة المتهمين في قضية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 12 أكتوبر لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر و عادل الشاذلى رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات بتأسيس و إدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة” انشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ، وحيازىة مفرقات “TNT” وإعانة على الفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.

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