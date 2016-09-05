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تجديد حبس حداد عذب ابنته حتى الموت بسبب سرقة شقيقها بالقليوبية

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تجديد حبس حداد عذب ابنته حتى الموت بسبب سرقة شقيقها بالقليوبية تجديد حبس حداد عذب ابنته حتى الموت بسبب سرقة شقيقها بالقليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس "حداد" 15 يوما ذمة التحقيق، فى اتهامه بتكبيل ابنته بالحبال والتعدى عليها بالضرب بخرطوم بلاستيك حتى لقيت مصرعها، بسبب سرقتها مبلغا ماليا من شقيقها.

 

وتلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من " تغريد ن ع " – 27 سنة – ربة منزل، تفيد فيه بوفاة شقيقتها " اعتماد " – 21 سنة – " ربة منزل" بمسكن والدها بعد تعديه عليها بالضرب.

 

وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، وبانتقال المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر لموقع الجريمة، تبين أن الجثة ملقاة على الأرض بحجرة داخل الشقة وترتدى ملابسها كاملة وبها كدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووجود أثر رباط باليدين وعثر رجال المباحث بجوار جثة القتيلة على قطعة من حبل بلاستيك وخرطوم جلد.

 

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه ويدعى "ن.ع" 53 سنة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب قيام ابنته بسرقة مبلغ مالى من شقيقها، وأن ابنته المجنى عليها متزوجة ومقيمة معه بمنزله بسبب وجود خلافات زوجية مع زوجها.


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