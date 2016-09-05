عاطل ينهى حياة والده بسلاح أبيض لمعاتبته على جلوسه بدون عمل فى بنى سويف

قتل شاب والده بقرية قاى التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بنى سويف، بعدما عاتبه الوالد على جلوسه فى المنزل بدون عمل .

تلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من اللواء عمر عبدالعال حكمدار المديرية، يفيد بوصول "رأفت عبدالسلام محمدين" 55 سنة، فلاح ومقيم قرية قاى التابعة لدائرة مركز إهناسيا، إلى المستشفى المركزى جثة هامدة على إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر والذراع الأيمن .

دلت التحريات الأولية للواء خلف حسين مدير البحث الجنائى واللواء خالد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية، قيام نجل المتوفى ويدعى "محمود" -25 سنة عامل، بطعن والده بسلاح أبيض فى الصدر والذراع، ما أدى إلى وفاته فى الحال، بعدما عاتبه المتوفى على جلوسه بدون عمل فى المنزل.

كما دلت التحريات أن المتهم يعانى من حالة إدمان وسبق حجزه بإحدى مصحات الصحة النفسية وغادرها منذ حوالى شهرين .

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.