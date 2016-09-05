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السيسى: يجب التعامل بحزم مع من يدعم الإرهاب سياسياً ومالياً وعسكرياً

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السيسى: يجب التعامل بحزم مع من يدعم الإرهاب سياسياً ومالياً وعسكرياً السيسى: يجب التعامل بحزم مع من يدعم الإرهاب سياسياً ومالياً وعسكرياً

>هانجشو- محمد الجالى وهانى محمد

شارك الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين، فى جلسة العمل الخامسة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة هانجشو الصينية، حيث ألقى كلمة بالجلسة التى خصصت لمناقشة القضايا الدولية ذات تأثير على الاقتصاد العالمى.

 

وأكد الرئيس خلال كلمته، على أن الإرهاب أضحى أكبر خطر يُهدد جميع الدول دون استثناء، مشيراً إلى أن حققت نجاحات كبرى فى مواجهته مستندة فى ذلك إلى دعمٍ شعبى كامل وتَطَلُعٍ نحو مستقبل أفضل، موضحاً أن مصر منحت قضية الإرهاب الأولوية خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولى فى مايو الماضى لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر.

 

وأضاف الرئيس أن وتيرة انتشار الإرهاب تعكس بوضوح أهمية التعامل الحازم مع الأطراف التى تقدم دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً لهذه التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المبادئ الدولية والقيم الإنسانية.


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مصر 365

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