شرطة عجمان تقرر إلغاء التخفيض على المخالفات الخاصة بالمواطنين

قررت القيادة العامة لشرطة عجمان إلغاء التخفيض على المخالفات المقررة منذ سنة 2003، حيث أن التخفيض كان ينص على دفع 50% من قيمة مخالفات الرادار للمواطنين على ألا يتجاوز 12 مخالفة في السنة، وذلك ابتداء من تاريخ الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وذكر العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بأن المخالفات السابقة لهذا التاريخ سوف يستمر عليها الخصم، كما أشار أن الهدف هو تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وتقليل نسبة الحوادث والوفيات في الإمارة.

و شدد النعيمي على ضرورة التزام السائقين بالسرعات المحددة في الطرقات، حيث أن جميع شوارع الإمارة بها لوحات تنبيه بوجود رادار لمراقبة الطرق، وتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية.