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فرشاة وجه ذكية تحافظ على البشرة الحساسة

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فرشاة وجه ذكية تحافظ على البشرة الحساسة فرشاة وجه ذكية تحافظ على البشرة الحساسة

فرشاة الوجه VisaPure Advanced Sensitive

كشفت شركة “فيليبس”، اليوم الإثنين، عن فرشاة الوجه VisaPure Advanced Sensitive خلال فعاليات معرض الإلكترونيات IFA، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور حتى 7 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الشركة الهولندية، أن فرشاة الوجه 3 × 1 تشتمل على رأس تنظيف ذكية تقوم بمواءمة درجة شدتها، وبالتالي فهي تحافظ على البشرة الحساسة وسريعة التهيج أيضًا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

يشتمل الجهاز على رأس لتدليك البشرة، والتي تعمل على تحفيز سريان الدم بالبشرة بفضل حركاتها الدورانية وذبذباتها.

وتوجد رأس ثالثة تساعد في محاربة الهالات السوداء والتورمات، حيث أنها تعمل على تبريد البشرة وتدليكها.

ومن المقرر أن تطرح “فيليبس” الجهاز VisaPure Advanced Sensitive خلال شهر سبتمبر الجاري نظير نحو 200 يورو.

 

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