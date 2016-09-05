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الممتاز «ب» حصري على «dmc» وهدية للتليفزيون المصري

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الممتاز «ب» حصري على «dmc» وهدية للتليفزيون المصري الممتاز «ب» حصري على «dmc» وهدية للتليفزيون المصري

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أعلنت شركة ” ميديا ماب ” في بيان رسمي، اليوم الإثنين، نجاح تعاقدها مع 20 من أندية الدورى الممتاز ” ب ” لتصبح صاحبة الحقوق الحصرية الخاصة بالبث التليفزيوني، والذي سوف يقدم بأحدث التقنيات الفنية بما يمثل طفرة فى صناعة كرة القدم.

وفى السياق نفسه كشفت ميديا ماب عن منحها لحقوق البث الحصري لقنوات ” dmc”، كما قامت باهداء التليفزيون المصري جميع الحقوق الخاصة بالبث على قنواته الأرضية والفضائية ، دون أي شروط وذلك فى إطار الحرص على دعم رسالته ودورة الهادف فى تقديم خدمة تليفزيونية تليق بالمشاهد المصري لاسيما وأن مبارايات دورى الممتاز ” ب ” تضم العديد من الأندية الجماهيرية والتي تستحق الاهتمام بها وظهورها بالشكل الذى يواكب تطور صناعة كرة القدم وهو الأمر الذى سيراه المشاهد مع انطلاق فعاليات الدورى الممتاز ” ب “.

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