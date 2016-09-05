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أمانة البرلمان: المجلس لم يتلق خطاب فض دور الانعقاد الأول من الرئاسة

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أمانة البرلمان: المجلس لم يتلق خطاب فض دور الانعقاد الأول من الرئاسة أمانة البرلمان: المجلس لم يتلق خطاب فض دور الانعقاد الأول من الرئاسة

صورة أرشيفية

قال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، إن خطاب فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب لم يصل من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان بعد.

وأكد سعد الدين، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، اليوم الاثنين، عدم اشتراط وصول الخطاب من رئاسة الجمهورية لفض دور الانعقاد.

وكان المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تفويض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإعلان فض انعقاد البرلمان.

وأوضح سعد الدين أنه في حالة عدم اكتمال نصاب الثلثين لجلسة الثلاثاء المقبل يمكن رفع الجلسات لبعد العيد حيث إن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح على الجلسة يحتاج إلى موافقة الثلثين.

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