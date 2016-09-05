السفير المصري في الأردن يقدم أوراق اعتماده إلى الملك عبد الله الثاني

قام السفير طارق عادل، اليوم الإثنين، بتقديم أوراق الاعتماد سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور كل من رئيس الديوان الملكي ونائب رئيس الوزراء الخارجية وشئون المغتربين.

ونقل “عادل” تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملك، مؤكدًا عمق الروابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

وطلب جلالة الملك عبد الله الثاني من السفير أن ينقل تحياته إلى “السيسي”، مثنيًا في الوقت نفسه على نتائج زيارته الأخيرة إلى القاهرة ومباحثاته مع السيد الرئيس، والتي عكست توافقًا واضحًا في الرؤى والأهداف.