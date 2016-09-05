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بالصور.. الكاتبة ناهد صلاح تحتفل بتوقيع مجموعتها القصصية «دومينو»

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بالصور.. الكاتبة ناهد صلاح تحتفل بتوقيع مجموعتها القصصية «دومينو» بالصور.. الكاتبة ناهد صلاح تحتفل بتوقيع مجموعتها القصصية «دومينو»

المراسل – عمر جمال

أحتفلت الكاتبة ناهد صلاح، بتوقيع مجموعتها القصصية “دومينو”، بالحفل الذى نظمته العربية للنشر والتوزيع ، مكتبة أطياف بمكتبة ديوان بالزمالك مساء امس الأحد.

 وناقش المجموعة الكاتب سيد محمود” رئيس تحرير جريدة القاهرة،السيناريست ناصر عبد الرحمن، بينما أدار اللقاء الكاتب الصحفى محمد عبد الرحمن وذلك بحضورالفنانة سلوى محمد على، المؤلف الكبير مجدى صابر ،والإعلامية منى سلمان ،وأشاد كل منهم فى كلمته بالخصوصية التى تتميز بها كتابات “ناهد”،والحساسية التى تعاملت بها فى قصصها مع العلاقات الإنسانية بين الرجل والمراة.

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