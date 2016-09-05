مدير تموين مطروح: المدينة خارج خريطة الأزمات

أكد المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمطروح، توافر المواد البترولية بجميع أنواعه فى جميع المحطات كما لدينا مخزون كبير بأحد المستودعات، كما تتوافر اسطوانات البوتاجاز بكميات كافية، خاصة بعد تطوير مصنع تعبئة الغاز بالحافظة، بالإضافة إلى قرب ضخ الغاز الطبيعى خلال الشهر المقبل إلى 5 آلاف منزل فى عدد من مناطق مدينة مرسى مطروح كمرحلة أولى فى خطة توصيل الغاز الطبيعى لمنازل المدينة.

وقال مدير تموين مطروح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه خلال فصل الصيف واستقبال عيد الأضحى المبارك، يكون هناك كثافة ويحضر إلى محافظة مطروح أكثر من 50 ألف مصطاف خلال فترة العيد والإجازات، ونستطيع توفير كل احتياجات المواطنين وزوار المحافظة، ولا يوجد تكدس بمحطات الوقود وهناك وفرة فى المواد البترولية.

وأضاف "أبو اليزيد" بأنه يرد للمحافظة يوميا مليون و600 ألف لتر سولار وبنزين بأنواعه، كما يوجد لدينا مخزون استراتيجى فى مدينة مرسى مطروح 4 مليون و200 ألف لتر من السولار تكفى استهلاك شهر ونصف، بالإضافة للكميات التى ترد يوميا لا توجد مشكلة فى أى نوع من المواد البترولية.

وأكد مدير تموين مطروح، أنه تم زيادة حصة المحافظة من سلعة البوتاجاز خلال فصل الصيف من 345 ألف اسطوانة إلى 435 ألف اسطوانة شهريا، كما تم تطوير مصنع تعبئة غاز البوتاجاز وافتتاحه خلال الأيام الماضية، ويتم داخله تعبئة 1200 أسطوانة فى الساعة وينتج يوميا حوالى 12 ألف اسطوانة، يتم توزيعها على مراكز المحافظة المختلفة، كما يوجد طلب على الاسطوانات التجارية، الخاصة بالمحلات والمطاعم خلال فترة الصيف ويتم توفيرها.

وصرح "أبو اليزيد" بأنه فى إطار توصيل الغاز الطبيعى لمدينة مرسى مطروح، سيتم الموافقة وزارة البترول بضخ الغاز الطبيعى خلال الشهر المقبل، لـ5 آلاف مشترك بمناطق السنوسية والعوام والكورنيش، كما سيتم استكمال باقى المراحل خلال عامين، لتوصيل الغاز لـ30 ألف مشترك، وهذا سيوفر فى عملية استيراد البوتاجاز التى تكلف الدولة أموالا طائلة.

واختتم مدير تموين مطروح كلامه، بالتأكيد أن جميع من سيأتى إلى مطروح، سيجد كل شيء موجود ومتوفر من السلع والمواد البترولية والبوتاجاز، ونحن خارج خريطة الأزمات على مستوى المحافظة بالكامل، ونرحب بكل من يأتى إلى مطروح خلال الصيف وعيد الأضحى المبارك.