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مواطنان يتبرعان لإنشاء مجمع مدارس جديد ومنطقة خدمات بسنورس

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مواطنان يتبرعان لإنشاء مجمع مدارس جديد ومنطقة خدمات بسنورس مواطنان يتبرعان لإنشاء مجمع مدارس جديد ومنطقة خدمات بسنورس

>الفيوم – رباب الجالى

استقبل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم كلاٍ من الدكتور عبدالله بركات والدكتور احمد بركات من أبناء المحافظة، اللذين تبرعا بقطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و12 قيراطاً لصالح،المحافظة بنطاق مركز سنورس لإنشاء مجمع مدارس ومنطقة خدمات لخدمة أهالي مركز سنورس، وإنشاء مدرسة يابانية لخدمة أبناء المحافظة، بحضور النائب عماد سعد حموده.

خلال اللقاء استعرض محافظ الفيوم الجهود التي تبذلها المحافظة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع المدعمة، كما استعرض المشروعات الاستثمارية والخدمية المختلفة التي تقوم بها،محافظة في كافة القطاعات، إضافة إلى مشروعات تنمية بحيرة قارون والإجراءات التي تتخذها المحافظة لتطهير البحيرة وإعادة إحياء الثروة السمكية فيها للوصول إلى الهدف المرجو من التقدم والتنمية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

 


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