«شمروخ» يتسبب في بتر أصابع طفل في بني سويف

مراسل «ONA»: محمد شعبان

أصيب طفل في الرابعة عشر من عمرة ببتر في أصابع اليد اليمنى، أمس الأحد، نتيجة انفجار صاروخ ألعاب نارية في يده في حفل زفاف بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف .

وتلقى اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، يفيد بوصول “مصطفى. ع”، 14 سنة، مصاب بجروح قطعية في اليد، وبتر في أصابع اليد اليمنى.

كما أفاد الإخطار بأن الإصابة جاءت نتيجة انفجار صاروخ ألعاب نارية في يده أثناء لهوه به داخل حفل زفاف بقريته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات .