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البابا تواضروس يفتتح دير الأنبا أنطونيوس في الأردن

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البابا تواضروس يفتتح دير الأنبا أنطونيوس في الأردن البابا تواضروس يفتتح دير الأنبا أنطونيوس في الأردن

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية – أرشيفية

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، دير الأنبا أنطونيوس بمأدبا بالعاصمة الأردنية عمان.

وزار البابا – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – جبل نيبو المقدس، وهو الجبل الذي يُعتقد أن نبي الله موسى دُفن فيه.

ورافق البابا تواضروس، كل من الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، اﻷنبا إيلاريون، أسقُف عام كنائس عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر، اﻷنبا هرمينا أسقف عام كنائس عين شمس والمطرية، القس أنجيلوس إسحاق، القس أمونيوس عادل سكرتيري قداسته، وكهنة وقساوسة كنائس عمان.

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