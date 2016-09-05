صور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض «أهلًا مدرستي»

مراسل «ONA»:

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أمس الأحد، معرض “أهلًا مدرستي”، المقام بنادي المحليات بمدينة ناصر، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتفقد عبدالمنعم، الأجنحة المختلفة بالمعرض، ومنها :” جناح لعرض منتجات القوات المسلحة، جناح لعرض منتجات المدارس الفنية بالمحافظة، وآخر لتجار منطقة الفجالة بالقاهرة”.

وشدد المحافظ – خلال الافتتاح – على ضرورة الالتزام بجودة المنتجات المقدمة، والالتزام بالأسعار المقررة، موضحًا أن الهدف من المعرض هو تلبية احتياجات المجتمع السوهاجي من المنتجات المدرسية، وبأسعار تناسب جميع المستويات، وخاصةً محدودي الدخل .

وقال المحافظ، إن المعرض ينقسم إلى محورين الأول خاص بمنتجات التربية والتعليم المنتجة من قِبل طلاب المدارس الصناعية والزراعية، والثاني تلبية متطلبات تلاميذ المدراس من كشاكيل، أقلام، أوراق، ألوان، كتب، شنط، أحذية، وزي مدرسي .

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم – خلال الجولة التفقدية – أن الهدف الأساسي للمعرض، هو عرض منتجات المدارس عل مستوى المحافظة، والتي قام بتصنيعها التلاميذ، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطن السوهاجي بعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعارٍ مخفضة تناسب كافة المستويات.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى تنمية مهارات طلاب المدارس من خلال إقامة ورش عمل تنمية بشرية في عدة مجالات، فضلًا عن عقد ندوات من خلال البرلمان الصغير، وحلقات نقاشية مع الطلاب من كافة المراحل التعليمية، ومناظرات بين أولياء الأمور ومعلمي المدارس بهدف الوقوف على كافة المشكلات التي تعانيها المنظومة التعليمية في المحافظة وكيفية حلها.

وأشار المحافظ، إلى تنمية المهارات الفنية لطلاب المراحل المدرسية المختلفة من خلال عمل حفلات يومية على هامش المعرض تشارك فيه المدارس الحكومية والخاصة .

وأضاف أن هناك العديد من الجهات المشاركة في المعرض منها مديرية التربية والتعليم بكافة مدارسها الفنية على مستوى محافظة سوهاج ، وكذلك القوات المسلحة بمنتجاتها المختلفة التي تهم طلاب وتلاميذ المدارس، وعدد من تجار الفجالة لعرض مستلزمات المدارس، فضلًا عن مشاركة المصانع التي تقوم بتصنيع ملابس المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة سوهاج، وهناك أيضًا مشاركة من أكاديمية الطفل العبقري، وتشارك بعمل عدد من الندوات وورش العمل لتنمية مهارات تلاميذ المدارس.