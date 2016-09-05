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صور.. محافظ الوادي الجديد يكرم أعضاء القافلة البيطرية بالمحافظة ويشيد بأعمالها

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محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

مراسل «ONA»:

كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، القافلة البيطرية التابعة لكلية الطب البيطري بالمحافظة، وتحت إشراف من مديرية الطب البيطري، والتي قدمت أعمالها بالمحافظة على مرحلتين الأولى خلال الفترة من الـ 13 وحتى الـ 22 من أغسطس الماضي، والثانية خلال الفترة من الـ 27 من أغسطس وحتى اليوم الإثنين.

ووقعت القافلة الكشف البيطري – بالمجان – بمراكز الخارجة، باريس، بلاط، والداخلة، وشملت الحالات التي تم توقيع الكشف عليها ” باطنة – جراحة – جلدية – تناسلية – دواجن – وطفيليات”.

ووجه المحافظ، بتكرار مثل هذه القوافل كإجراء احترازي ضد أي أمراض، قد تظهر على الحيوانات والدواجن بالمحافظة.
> كما وجه الدعوة لعمل قافلة بيطرية كل شهر تقوم بزيارة مركز من مراكز المحافظة، لعمل مسح شامل له، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأهدى المحافظ شهادات تقدير لفريق عمل القافلة، تقديرًا لما قاموا به من مجهودات تعود بالنفع على أبناء المحافظة .

 

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

محافظ الوادي الجديد خلال تكريم أطباء القافلة الطبية

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