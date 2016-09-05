ضبط سلاح آلي و21 لفافة بانجو خلال حملة أمنية في الأقصر

مراسل «ONA»:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، سلاح آلي، 11 رصاصة، و21 لفافة ورقية من نبات البانجو المخدر بدائرتي مركزي إسنا وأرمنت خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط المدعو “س . أ . ح” 32 سنة – عامل، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم مطموسة الأرقام و11 طلقة من ذات العيار .

كما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بضبط المدعو “م . ع . ق”، 42 سنة – عامل، ومقيم دائرة المركز، وبحوزته 21 لفافة ورقية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 250 جرام تقريبًا، فضلًا عن مبلغ مالي خمسون جنيه، وهاتف محمول.

وأقر المتهمان بما أسفر عنه الضبط، حيث أقر الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والثاني بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فيما أوضح أن المبلغ المالي حصيلة بيعة للمواد المخدرة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه.

وحررت المحاضر اللازمة، فيما أخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.