القوات الأفغانية تصد هجومًا لطالبان على قاعدة عسكرية فى بغلان

تصدت قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية، لهجوم منسق شنه مسلحو طالبان على قاعدة عسكرية فى إقليم بغلان ‏الشمالية.‏

وذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، نقلا عن مسئولي الأمن المحليين فى بغلان، أن الهجوم على قاعدة جمعة كندك ‏العسكرية وقع الليلة الماضية.، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

وأضاف المسئولون أنه تم صد الهجوم فى حوالى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي أي بعد حوالى أربع ساعات من الاشتباكات، ‏وقتل اثنان على الأقل من مقاتلى طالبان بينهما قائد المجموعة المهاجمة‎.‎

وقال المسئولون أن القائد الطالباني القتيل يدعى قاريء بلال، وأضافوا أن 4 آخرين ‏أصيبوا بجروح‎.‎ ولم يصدر أى تعليق عن طالبان بشأن هذا التقرير حتى الآن‎.‎

ويعد بغلان من بين الأقاليم المضطربة نسبيا فى شمال أفغانستان حيث ينشط متمردو حركة طالبان فى عدد من مقاطعاته النائية‎.‎

واتسع نطاق حركة التمرد التى تقودها طالبان منذ أن أعلنت هذه الجماعة هجوم الربيع فى وقت سابق من هذا العام، حيث ‏تسعى جاهدة لتوسيع نفوذها فى الأقاليم الشمالية من أفغانستان‎.‎