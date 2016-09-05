القوات الأفغانية تصد هجومًا لطالبان على قاعدة عسكرية فى بغلان

تصدت قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية، لهجوم منسق شنه مسلحو طالبان على قاعدة عسكرية فى إقليم بغلان الشمالية.
وذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، نقلا عن مسئولي الأمن المحليين فى بغلان، أن الهجوم على قاعدة جمعة كندك العسكرية وقع الليلة الماضية.، بحسب وكالة الشرق الأوسط.
وأضاف المسئولون أنه تم صد الهجوم فى حوالى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي أي بعد حوالى أربع ساعات من الاشتباكات، وقتل اثنان على الأقل من مقاتلى طالبان بينهما قائد المجموعة المهاجمة.
وقال المسئولون أن القائد الطالباني القتيل يدعى قاريء بلال، وأضافوا أن 4 آخرين أصيبوا بجروح. ولم يصدر أى تعليق عن طالبان بشأن هذا التقرير حتى الآن.
ويعد بغلان من بين الأقاليم المضطربة نسبيا فى شمال أفغانستان حيث ينشط متمردو حركة طالبان فى عدد من مقاطعاته النائية.
واتسع نطاق حركة التمرد التى تقودها طالبان منذ أن أعلنت هذه الجماعة هجوم الربيع فى وقت سابق من هذا العام، حيث تسعى جاهدة لتوسيع نفوذها فى الأقاليم الشمالية من أفغانستان.