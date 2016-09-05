العثور على أنواع جديدة من عناكب «الباب المسحور» النادرة في كوينزلاند

اكتشف علماء من جامعة غرييت، وجود 11 نوعًا جديدًا من سلسلة عناكب الباب المسحور “trapdoor” في أنحاء ولاية كوينزلاند، البعض منها كبير بحجم راحة اليد في حين أن البعض الآخر من ذوي الأنياب القاتلة.

وسعى الباحثون بالتعاون مع متحف كوينزلاند لاكتشاف هذا النوع من العناكب الذهبية الغير المعروفة، على طول ساحل ولاية كوينزلاند من جزيرة فريزر إلى كيب يورك، حسبما ذكرت دايلي ميل.

وتوضح الاكتشافات أن عناكب الباب المسحور تقضي معظم وقتها تحت الأرض ويمكن أن تعيش 20 عامًا، فيما كان العلماء على دراية بوجود 4 فقط من هذه العناكب الذهبية قبل العثور على هذه الأنواع.

وتعيش عناكب الباب المسحور معظم حياتها في الجحور لذا من الصعب العثور عليها، ويحفر بعضها جحورًا بسيطة على شكل أنبوب ، كما أن بعضها الآخر يحفر جحورًا لها نفق فرعي وتستخدمه ليكون مخبأ إضافيًا مغطى بنُشارة صغيرة مثل البرسيم.

وتعتبر هذه العناكب هامة للنظام الإيكولوجي في كوينزلاند، كما من المعروف أن الإناث منها يمكن أن تكون خطيرة وقاتلة.