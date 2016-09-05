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الليله.. مناقشة أفلام “الحلم” و”أمراض نسا” و”الحنين” في “اتفرج يا سلام”

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الليله.. مناقشة أفلام “الحلم” و”أمراض نسا” و”الحنين” في “اتفرج يا سلام” الليله.. مناقشة أفلام “الحلم” و”أمراض نسا” و”الحنين” في “اتفرج يا سلام”

يعرض برنامج “اتفرج يا سلام”، ثلاثة أفلام روائية قصيرة للمخرج معتز بدران هي :”الحلم”،”أمراض نسا” و”الحنين”،وذلك في العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين 5سبتمبر  على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري.

ويقوم الناقد السينمائي أندرو محسن بمناقشة المخرج ،وسؤاله عن أعماله التي يناقش من خلالها ثلاث رؤى اجتماعية مختلفة،وينوع أسلوبه بحيث يناسب كل موضوع على حدة !

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب ،إخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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