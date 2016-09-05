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3 نصائح مهمة للحامل في الحج

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3 نصائح مهمة للحامل في الحج 3 نصائح مهمة للحامل في الحج

أرشيفية

إذا كنت حاملًا وتودين أداء فريضة الحج لهذا العام، إليك مجموعة من النصائح الهامّة التي يجدر التقيّد بها لسلامتك وسلامة جنينك:

1. قبل اتخاذ قرار السفر النهائي لابد من التوجه إلى الطبيب المعالج لاستشارته، والتأكد أنَّ حالتك الصحية تسمح بأداء فريضة الحج، والحصول على موافقته في شأن السفر.

2. الحرص على اصطحاب كافة أدويتك معك، وتناولها بانتظام من دون إغفال مواعيدها الدقيقة كي لا تتأثر صحة جنينك.

3. الحرص على اصطحاب ملف متابعتك الصحي، وأوراقك كاملة، ليسهل التعرّف على حالتك الصحية على الفور إذا ما اضطررت لزيارة مركز طبي أثناء أداء مناسك الحج.

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