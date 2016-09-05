امرأة منتقبة تصطاد «الدواعش» بسلاح كاتم للصوت في العراق.. والتنظيم يحذر عناصره

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين العراقية، أمس الأحد، بأن امرأة منقبة قتلت عنصرين من تنظيم “داعش” بسلاح كاتم للصوت وسط قضاء الشرقاط، مشيرا إلى أن التنظيم حذر عناصره من حدوث هجمات مشابه.

وقال المصدر، إن “منقبة تحمل سلاحا كاتما للصوت قتلت اثنين من عناصر تنظيم داعش كانا يقفان في نقطة حراس بعد ظهر اليوم وسط قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين”، بحسب ما أوردته قناة “السومرية” العراقية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الحادثة فاجأت التنظيم ودفعته للاستنفار وإصدار تعميم باليقظة والحذر من تكرار هجمات المنقبات”.

يشار إلى أن امرأة منقبة استهدفت قبل أيام أحد عناصر تنظيم “داعش” في مدينة الموصل ما دفع التنظيم إلى إصدار تعميم بمنع دخول أي منقبة إلى مقاره.