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مقتل جنديين في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني بتركيا

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مقتل جنديين في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني بتركيا مقتل جنديين في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني بتركيا

 

ارشيفية

قتل جنديان جنوب شرقي تركيا، في العمليات الجارية ضد حزب العمال الكردستاني في محافظة هكاري، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ويأتي الحادث بعد حادث عنيف نهاية الأسبوع بالمحافظة، عندما قتل 12 جنديًا على الأقل وأصيب 26 آخرين إلى جانب 104 من “الإرهابيين” قتلوا أو جرحوا، وفقا لمكتب المحافظ.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال منظمة إرهابية تشن تمردًا على مدى 3 عقود.

وأسفرت الاشتباكات بين تركيا وحزب العمال عن مقتل ما يقدر بنحو 40 ألف شخص منذ عام 1984، وانهار اتفاق لوقف إطلاق النار، استمر عامين ونصف، الصيف الماضي.

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