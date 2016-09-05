«ليزر الدماء» للعثور على الأورام في الجسم

تمكن علماء أميركيون من تطوير نوع جديد من أشعة الليزر، وذلك عبر استخدام دم الإنسان، مشيرين إلى أنه سيساعد الأطباء في العثور على الأورام في الجسم.

وذكرت سكاي نيوز نقلًا عن موقع سيانس ألايرت، اليوم الإثنين، أن العلماء في جامعة ميتشيغان اخترعوا الأشعة الجديدة، عبر استخدام أدوات شملت مصدر ضوئي، مادة مضخمة، وعاء عاكس، وصبغة الفلورسين، وجرى مزجها مع الدم.

وأضاف العلماء، أن طريقة اكتشاف الأورام في الجسم تتم عبر حقنه بصبغة الفلورسين، وتسليط أشعة الليزر الجديدة على جلد الإنسان لتتبع وجود الأورام.

وأشار العلماء الأميركيون، إلى أنهم يسعون إلى إجراء مزيد من التجارب، للتأكد من أن الأشعة لا تصدر ضوءً قويًا يسبب أضرارًا جانبية.