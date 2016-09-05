أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«ليزر الدماء» للعثور على الأورام في الجسم

Google+ Print
«ليزر الدماء» للعثور على الأورام في الجسم «ليزر الدماء» للعثور على الأورام في الجسم

أرشيفية

تمكن علماء أميركيون من تطوير نوع جديد من أشعة الليزر، وذلك عبر استخدام دم الإنسان، مشيرين إلى أنه سيساعد الأطباء في العثور على الأورام في الجسم.

وذكرت سكاي نيوز نقلًا عن موقع سيانس ألايرت، اليوم الإثنين، أن العلماء في جامعة ميتشيغان اخترعوا الأشعة الجديدة، عبر استخدام أدوات شملت مصدر ضوئي، مادة مضخمة، وعاء عاكس، وصبغة الفلورسين، وجرى مزجها مع الدم.

وأضاف العلماء، أن طريقة اكتشاف الأورام في الجسم تتم عبر حقنه بصبغة الفلورسين، وتسليط أشعة الليزر الجديدة على جلد الإنسان لتتبع وجود الأورام.

وأشار العلماء الأميركيون، إلى أنهم يسعون إلى إجراء مزيد من التجارب، للتأكد من أن الأشعة لا تصدر ضوءً قويًا يسبب أضرارًا جانبية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا