مرصد الإفتاء للإسلاموفوبيا يدين تشويه مسجد «ستوكهولم»

أدان مرصد الإفتاء للإسلاموفوبيا، اليوم الإثنين، تشويه مسجد ستوكهولم أقدم وأكبر مساجد العاصمة السويدية، حيث كتب مجهولون عبارة الإسلام دين الشر على بوابة المسجد في هجوم جديد معاد للإسلام.

وقال المرصد فى بيان له إن هذا المسجد قد تعرض في وقت سابق لهجوم مماثل، حيث رسم على بوابته صليب معقوف، باستخدام طلاء الرش.

وأضاف أن هذا الاعتداء يأتي في إطار تصاعد سعار الإسلاموفوبيا في أوروبا، كما أن السويد شهدت تصاعدًا لجرائم الإسلاموفوبيا، بسبب ما تنشره بعض وسائل الإعلام التي استغلت العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

وأوضح المرصد أن جريمة تشويه مسجد سوتكهولم تأتي بعد أيام من بناء بعض المتطرفين اليمينيين في ألمانيا حائطًا إسمنتيًا أمام بوابة مسجد وكتابة شعارات كارهة للأجانب عليه، ووقع هذا الحادث في مدينة بارشم الألمانية التابعة لولاية مكلنبورج فوبرمان، وذكرت تقارير أنه تم بناء حائط من قوالب إسمنتية ووضع أمام بوابة المسجد، كما كتبت عليه عبارات ساخطة ضد وجود الأجانب، ومن هذه العبارات تعتبرون أنفسكم مؤمنين، ونحن نعتبركم معتدين.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا الحكومات والمنظمات الغربية إلى اعتبار الاعتداء على المساجد وتشويهها جرائم كراهية وعنصرية مع ضرورة التصدي لها بكل حسم، كما دعا المؤسسات الإسلامية في الغرب إلى استخدام كل الأدوات القانونية والإعلامية لمواجهة هذه الجرائم.

أ ش أ