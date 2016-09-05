أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غداً.. طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة 33

Google+ Print
غداً.. طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة 33 غداً.. طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة 33

>محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

 

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى
> القاهرة 25 33
> الإسكندرية 21 29
> مطروح 20 29
> بورسعيد 25 30
> دمياط 25 29
> بلطيم 24 30
> الإسماعيلية 25 33
> السويس 26 34
> العريش 20 31
> نخل 17 33
> طابا 20 33
> الطور 25 25
> مرسى علم 28 28
> الغردقة 28 28
> شرم الشيخ 29 29
> رفح 20 20
> كاترين 17 17
> سيوة 22 22
> المنيا 25 25
> الفيوم 23 23
> رأس سدر 26 26
> أبوسمبل 27 27
> وسط الدلتا 25 33
> أسيوط 24 36
> سوهاج 25 37
> الأقصر 25 39
> أسوان 27 40
> شلاتين 28 37
> حلايب 27 35
> الوادى الجديد 22 40
> قنا 26 39
> نويبع 28 35
> السلوم 20 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:
> الصغرى العظمى
> مكة المكرمة 30 44
> المدينة 29 45
> الرياض 26 43
> المنامة 35 38
> أبوظبى 30 41
> الدوحة 34 42
> الكويت 31 46
> دمشق 16 33
> بيروت 24 30
> عمان 18 29
> القدس 18 27
> غزة 23 30
> بغداد 24 41
> مسقط 28 35
> صنعاء 16 30
> الخرطوم 32 43
> طرابلس 24 38
> تونس 25 31
> الجزائر 19 32
> الرباط 20 31
> نواكشوط 28 34

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
> الصغرى العظمى
> أنقرة 14 30
> اسطنبول 21 29
> اسلام اباد 25 35
> نيودلهى 26 35
> جاكرتا 25 31
> بكين 21 32
> كوالامبور 24 32
> طوكيو 24 32
> أثينا 22 28
> روما 19 28
> باريس 18 26
> مدريد 18 40
> برلين 11 23
> لندن 18 26
> مونتريال 16 27
> موسكو 10 18
> نيويورك 21 32
> واشنطن 22 34


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"