حبس وكيل مكتب بريد قرية غزالة بتهمة سرقة مليون جنيه من أموال المعاشات

قررالمستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية،اليوم،حبس وكيل مكتب بريد قرية غزالة بمركزالزقازيق ،15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الإضرار العمد بالمال العام.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية ،يفيد قيام مجهولون بسرقة مكتب بريد قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق،وأنتقلت الأجهزة الأمنية إلي القرية لمعاينة مسرح الحادث.

وأفاد مصدر أمني بشرطة البريد أن الجناة سرقوا مليون جنيه وأجهزة حاسب ألي من المكتب، وتبين أن الجناة دخلوا من شباك حمام المكتب بعد تكسيره، فى ظل عدم تواجد الحراسة الأمنية المعينة لتأمين المبلغ، وتبين من المعاينة عدم وجود أثار عنف علي الخزنة.،وتحفظت الأجهزة الأمنية علي " محمد إ ال " وكيل المكتب بتهمة الإهمال الجسيم والإضرار بالمال العام