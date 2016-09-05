أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الري: انهيار جزئي بطول 6 أمتار بطريق المنصورة

Google+ Print
وزير الري: انهيار جزئي بطول 6 أمتار بطريق المنصورة وزير الري: انهيار جزئي بطول 6 أمتار بطريق المنصورة

زيارة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عن حدوث انهيار جزئى بطول 6 متر وعرض 1.25 مترا، فى طبقة الإسفلت من حائط الدبش الساند للطريق الإسفلتى على طريق رافد المنصورة باتجاه طريق (المنصورة – جمصة بر أيسر)، المجاور لكوبرى (طريق جمصة – المنصورة) على مصب مصرف الخلالة الذى يصب على مصرف ” 2″.

وأضاف عبد العاطى فى بيان صحفى اليوم، أن هيئة الصرف تواصلتمع مسئولى هيئة تعمير الساحل الشمالى، وهي الجهة المنفذة للحائط، من أجل المبادرة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لحائط الدبش والإسفلت المجاور للقطاع المنهار، كما تم التواصل العاجل مع مسئولى مجلس المدينة وإدارة المرور، حيث تم تنفيذ كافة التأمينات اللازمة لسلامة المرور وأمان الطريق، إيذانا بقيام هيئة تعمير الساحل الشمالي بعمل الصيانة اللازمة على الفور.

وأوضح عبد العاطى، أن حالة مصرف الخلالة طبيعية ولا توجد أي اختناقات أو ازدحامات نتيجة انهيار حائط الدبش، لافتا بأن المصرف  لم يتأثر  بعملية الإنهيار لأن مدخل المصب يبعد عن موقع الإنهيار بعدة أمتار، الأمر الذى حمى المصب، كما أن تصرف المياه طبيعى بالمصرف ولا يوجد فرق توازن، وجارى متابعة الموقف من قبل أجهزة الوزارة أولاً بأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا