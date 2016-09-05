وزير الري: انهيار جزئي بطول 6 أمتار بطريق المنصورة

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عن حدوث انهيار جزئى بطول 6 متر وعرض 1.25 مترا، فى طبقة الإسفلت من حائط الدبش الساند للطريق الإسفلتى على طريق رافد المنصورة باتجاه طريق (المنصورة – جمصة بر أيسر)، المجاور لكوبرى (طريق جمصة – المنصورة) على مصب مصرف الخلالة الذى يصب على مصرف ” 2″.

وأضاف عبد العاطى فى بيان صحفى اليوم، أن هيئة الصرف تواصلتمع مسئولى هيئة تعمير الساحل الشمالى، وهي الجهة المنفذة للحائط، من أجل المبادرة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لحائط الدبش والإسفلت المجاور للقطاع المنهار، كما تم التواصل العاجل مع مسئولى مجلس المدينة وإدارة المرور، حيث تم تنفيذ كافة التأمينات اللازمة لسلامة المرور وأمان الطريق، إيذانا بقيام هيئة تعمير الساحل الشمالي بعمل الصيانة اللازمة على الفور.

وأوضح عبد العاطى، أن حالة مصرف الخلالة طبيعية ولا توجد أي اختناقات أو ازدحامات نتيجة انهيار حائط الدبش، لافتا بأن المصرف لم يتأثر بعملية الإنهيار لأن مدخل المصب يبعد عن موقع الإنهيار بعدة أمتار، الأمر الذى حمى المصب، كما أن تصرف المياه طبيعى بالمصرف ولا يوجد فرق توازن، وجارى متابعة الموقف من قبل أجهزة الوزارة أولاً بأول.