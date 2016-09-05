تقرير في الجول – من توتي إلى فرانشيسكو.. أسباب مختلفة وراء تغيير أسماء نجوم الكرة

"أبي لم يعد له وجود في حياتي".. كان هذا رد ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد على سؤاله عن اسمه المكتوب على قميصه وقتما انضم للشياطين الحمر.

تكرر الأمر منذ أيام ولكن هذه المرة مع النجم فرانشيسكو توتي قائد فريق روما الإيطالي عندما كتب اسمه الأول "فرانشيسكو" على قميصه بدلا من لقبه "توتي".

أمور مختلفة وأسباب غريبة جعلت بعض نجوم كرة القدم يستبدلون أسمائهم المكتوبة على قمصانهم يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

من توتي إلى فرانشيسكو

من كان يتخيل أن يتخلى النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي عن اسمه الذي يحمله على قميصه منذ أكثر من 25 عاما.

قائد الفريق الإيطالي قرر توتي استبدال الاسم المكتوب على قيمصه إلى اسمه الأول فرانشيسكو بدلا لقبه توتي خلال مباراة روما وسان لورينزو الأرجنتيني الودية قبل أيام.

المباراة أقيمت لصالح ضحايا زلزال إيطاليا الذي وقع منذ أسابيع وراح ضحيته أكثر من 300 شخص.

توتي خلال المباراة الودية استبدل اسمه إلى فرانشيسكو تكريما للبابا فرانشيسكو بابا الكنسية الكاثوليكية وأسقف روما.

ويعد هذا الموسم هو الأخير لتوتي البالغ من العمر 39 عاما مع فريق روما بعد مسيرة ناجحة مع الذئاب دامت لأكثر من ربع قرن من الزمن.

لكن توتي سيعود لاسمه المعروف به مرة أخرى خلال مباريات الدوري الإيطالي.

أبي لم يعد له وجود في حياتي

هذا ما قاله ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب هولندا حول اسمه المكتوب على قميصه.

ممفيس أثار الجدل كثيرا بسب اسمه وعندما سأله أحد الصحفيين لماذا لا يكتب اسم والده ولقبه ديباي على قميصه رد قائلا: "هذا شيء خاص بي وبحياتي الشخصية أريد أن يكون اسمي هو المكتوب على قميصي".

ممفيس كما يحب أن يناديه الجميع ترك والده وهو في سن الرابعة واتجه للعيش مع جده الذي توفى وقتما كان النجم الهولندي في سن الخامسة عشر ما جعله يشعر بالصدمة ولا يجد من يعيش معه، هذا الأمر كاد أن ينهي مسيرته الكروية قبل أن يتغلب عليه بتعيين مساعد شخصي له.

وقال ديباي في تصريحات شهيرة: "أبي لم يعد له وجود في حياتي.. لا يعنيني إسمه في شيء، ولا أريد أن أتذكره".

وفي محاولة لتخليد جده رسم ممفيس وشم كبير على ذراعه الأيسر مكتوب عليه اسم جده.

لا علاقة لي بهذا الاسم

بعد موسم من التألق مع توتنام هوتسبرز قرر اللاعب الشاب ديلي آلي تغيير اسمه على قميصه واختار اسمه الأول بدلا من اسم عائلته لأسباب شخصية.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي يرتدي صانع الألعاب المميز قميصا مكتوب عليه ديلي بدلا من آلي الذي اكتسب منه شهرته.

النجم الإنجليزي الشاب كشف للصحافة سبب تغيير اسمه قائلا: "تركت عائلتي وأنا في سن الثالثة عشر ولا أشعر أنني أعرفهم".

وأضاف "أردت اسما على قميصي يمثلني أنا لأنني لا أشعر بوجود علاقة بيني وبين اسم آلي".