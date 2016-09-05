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التحقيق مع مندوب شرطة أطلق النار على سائق ميكروباص بأكتوبر

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التحقيق مع مندوب شرطة أطلق النار على سائق ميكروباص بأكتوبر التحقيق مع مندوب شرطة أطلق النار على سائق ميكروباص بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة التحقيق مع "شريف.ل"، مندوب شرطة من قوة مرور أكتوبر، لاتهامه بإطلاق النيران على سائق سيارة ميكروباص نتيجة قيام الأخير بالتعدى عليه بالسب والقذف.

وكانت النيابة قد استعلمت عن الحالة الصحية للسائق المصاب وطلبت التقرير الطبى الخاص به لسماع أقواله حول الواقعة، كما استدعت النيابة 4 شهود أخرين فى القضية من بينهم سائقين، وعدد من أفراد قوة المرور المرافقة لمندوب الشرطة لسماع أقوالهم حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث.

وكانت التحريات الأولية قد كشفت، أنه أثناء تواجد مندوب الشرطة "شريف.ل"، لتنظيم الحالة المرورية بطريق الواحات، فوجئ بالسائق عثمان منصور، يترجل من سيارته ويتجه إليه ويكيل له سيلا من السباب،وتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا بدعوى قيامه بتحرير العديد من المخالفات ضده وزملائه بالموقف، فتدخل عددا من السائقين، للفصل بينهما ما دفع مندوب الشرطة لاستخدام سلاحه وإطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه فى القدم.

 

 


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