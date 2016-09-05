"محمد بن راشد للإسكان" تعتمد أسماء 1017 مستحقا للخدمات الإسكانية

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني .. أسماء 1017 مواطنا من مستحقي الخدمات الإسكانية "قروض ومنح ومساعدات مالية".

توزعت الموافقات بين 118 موافقة قرض بناء وقرض مسكن جاهز و3 موافقات ضمن مشاريع الشقق السكنية و887 موافقة منحة أرض سكنية و8 موافقات مساعدة مالية وموافقة واحدة مسكن حكومي .. فيما اعتذرت اللجان عن /12/ طلبا لعدم انطباق الشروط عليها.

يأتي الاعتماد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم .

وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان .. إن اعتماد دفعات جديدة من موافقات الدعم السكني جاءت ترجمة لحرص قيادة الدولة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين الحياة الأسرية المستقرة لهم .

وأوضح أن المؤسسة تواصل دراسة طلبات المواطنين المسجلين لديها حسب أقدمية التسجيل وتحديث الطلبات من قبل أصحابها إذ يتم إعداد كشوف بأسماء المواطنين المستوفين للشروط ورفعها إلى اللجان المختصة شهريا للبت فيها وإصدار القرارات المبدئية تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وأشار قرقاش إلى أن المؤسسة ستتولى إرسال رسائل نصية قصيرة للمستفيدين لإبلاغهم بصدور الموافقة النهائية خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال إجراءات تنفيذ الموافقة .

وأضاف أن المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لإسعاد المواطنين وتقديم خدماتها بصورة متميزة ..مؤكدا ضرورة التزام المستفيدين بشروط وأحكام الموافقة تفاديا لإلغائها.