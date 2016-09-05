ما جديد قضية كريس بروان؟

يبدو أن الجدل الذي أثارته قضية نجم البوب كريس بروان Chris Brown لم يصل إلى نهايته بعد، فمحامي براون مارك جراجوس قال إن الأول تعاون مع الشرطة بعد أن إتصلت إمرأة من

منزله في لوس أنجلوس، زاعمة أنه صوب مسدسه تجاهها، وأكد أنه لم يتم العثور على مثل هذا السلاح بحوزة المغني.

وامتنعت الشرطة عن الإسهاب في الاتهامات التي وجهتها المرأة ضد براون. وأوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن المرأة زعمت أن براون صوب مسدساً تجاهها خلال مشادة بشأن قطعة مجوهرات.

وقال المحامي مارك جراجوس للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه كان في منزل براون، وخلال البحث الطويل في أرجائه، لم يتم العثور على شيء يثبت مزاعم المرأة. وأضاف أنه لم يتم الكشف عن أي مجوهرات تطابق الوصف الذي قدمته المرأة.

يذكر أنه أُفرج عن كريس بكفالة 250 ألف دولار مساء يوم الثلاثاء، ولم توجه اليه اتهامات رسمية من قبل ممثلي الادعاء في لوس أنجلوس.





لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"