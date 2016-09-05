بعد فضيحة شقيقتها.. شقيق ماريا كاري يهاجمها بعنف

بعد إلقاء القبض على شقيقة النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey، إلسون كاري، بتهمة ممارستها لأعمال منافية للآداب، شن شقيق النجمة هجوماً حاداً عليها، واصفاً إياها بـ"الأنانية".

مورغان كيري البالغ من العمر 51 عاماً، قال في مقابلة تلفزيونية لبرنامج Inside Edition: "ماريا لا تهتم سوى بنفسها ولولا وجودي في حياتها ما كان هناك شخصية تدعى ماريا كيري".

وإستغل مورغان ظهوره في البرنامج ليطالب ماريا بالتدخل ببعض "الكاش"، للمساعدة في انتشال إلسون من الحياة المزرية التي تعيشها.

وكانت الشقيقة الكبرى لكاري، وتبلغ من العمر 55 عاماً، قد اعتقلت في أواخر أغسطس/آب 2016 ثم أطلق سراحها بكفالة قدرها 1000 دولار من أحد أقسام شرطة نيويورك، بعد اعتقالها من أمام أحد الفنادق على خلفية "عرض ممارسات جنسية مقابل المال على شرطي سري دون معرفة هويته"، حسب صحيفة Daily Mail.

وقد تمّ اعتقال إلسون، الشقيقة الكبرى لماريا، في فندق في نيويورك، بعد أن وقعت في فخّ شرطيّ متخفٍّ.

70 مليون دولار ثمن جسد ماريا كاري

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