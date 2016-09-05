صورة تعيد الجدل حول حقيقة وفاة مايكل جاكسون

على الرغم من مرور حوالى 7 أعوام على وفاة نجم البوب الشهير، مايكل جاكسون Michael Jackson، لا يزال الكثير من جمهوره مقتنعاً، أو لديه الأمل، بأنّ الراحل قد يكون على قيد الحياة.

فقد أحدثت صورة نشرتها، ابنة الراحل، باريس جاكسون Paris Jackson البالغة من العمر 18 عاماً ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يظهر في السيلفي التي التقطتها، وهي في السيارة، خيالاً في المقعد الخلفي على شكل قبعة، فاعتقد الجميع أنّ والدها يجلس خلفها.

واللافت أنّ باريس نشرت الصورة في أيار/ مايو المنصرم على انستقرام، إلا أنّ أحداً لم ينتبه إليها حتى اليوم.

وقد علّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة، حيث أكّد الكثيرون أن مايكل جاكسون يجلس في الخلف، فيما تساءل آخرون عن هوية الشخص المجهول، واعتبر البعض أنه إذا كان جاكسون على قيد الحياة فلن تكون ابنته بهذا الغباء لتنشر صورة له.

يُشار إلى أنّ Michael Jackson توفي في 25 حزيران/يونيو2009 عن عمر ناهز الخمسين عاماً، إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر "بروبوفول" القوي الذي وصفه له طبيبه لمساعدته على معالجة الأرق الذي كان يعانيه بينما كان يحضّر لإحياء سلسلة من الحفلات في لندن.