بالتفاصيل هذا ما ينتظركم في مسلسل كيفانش وتوبا الجديد

أعلنت قناة star التركية رسمياً عن مسلسلاتها الجديدة لدورة البرامج المقبلة، ومن بينها مسلسل "الجريء والجميلة"، أوّل بطولة تلفزيونية مشتركة للممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، والممثلة توبا بيوكستون الشهيرة بلميس، حيث ستعرض أولى حلقاته في شهر أوكتوبر المقبل، بعد تخلي بطله كيفانش والمنتج كريم شاتاي عن سيناريو مسلسل "أبيض أسود"، الذي تغير أكثر من 8 مرات، ليقوم ببطولته نجوم آخرون مستقبلاً.

نص "الجريء والجميلة" للمؤلفة المتميزة إيجي يورينتش الصديقة المقربة من كيفانش تاتليتوغ، التي كانت إحدى المدعوات القلائل لحفل زفافه في باريس، وتدور أحداثه حول الجميلة سوفان الثرية التي تلتقي بالشاب الشجاع الوسيم جسور المنتقل حديثاً إلى مدينتها، حيث يتعرفان إلى بعضهما لأوّل مرّة في موقف تبرز فيه رجولته وشجاعته فينشأ بينهما إعجاب متبادل، يتطوّر إلى حب، لكن الحياة تخبىء لهما الكثير من المفاجآت التي تجعل إستمرار حبهما مستحيلاً.

وبينما الكثير من معجبيهما مرحبين بلقائهما الفني المنتظر منذ سنوات، إلا أن عدداً من الناشطين في السوشيال ميديا يتوقعون أن لا ينجحا معاً كثنائي رومانسي لاختلاف الشكل، مع أن عمرهما واحد تقريباً حيث يصغر كيفانش تاتليتوغ (مواليد أضنة 1983) زميلته توبا ويوكستون (مواليد عام اسطنبول1982) بعام واحد فقط.

وأول عنصر نجاح للمسلسل يحدّد يوم عرضه حيث سيواجه منافسة قوية على قناة ستار ذاتها من مسلسليّ "حطام" بطولة إركان بيتككايا السعيد ببدء موسمه الثالث مساء كل أربعاء، و"حب للإيجار" بموسمه الثاني الذي يعرض مساء كل جمعة بطولة: باريش أردوتش وإلتشين سانغو، وستشكين أوزديمير، اللذان احتلا مركزاً متقدماً في الرايتنغ فهل سيحقق "الجريء والجميلة") المركز نفسه معهما يوم عرضه أم سيعجز عن منافستهما؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي