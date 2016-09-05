أسهم أوروبا تلامس أعلى مستوى في 4 أشهر

قفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الاثنين وتصدر سهم شركة إس.إف.آر للاتصالات قائمة الرابحين بعدما قدمت شركة ألتيس عرضا لمبادلة ما تبقى من أسهم الشركة.

وقفز سهم إس.إف.آر 6.7 % بعدما قالت ألتيس المنافسة إنها تخطط لتبسيط هيكل ملكيتها من خلال مبادلة أسهمها مقابل النسبة البالغة 22.25 % من أسهم إس.إف.آر التي لا تمتلكها بالفعل.

وارتفعت أسهم ألتيس أيضا 4.7 % وزاد مؤشر ستوكس يوروب 600 لقطاع الاتصالات 0.4 بالمئة%.

وصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.1 % بحلول الساعة 07:23 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان.

وعزز مؤشر ستوكس 600 الارتفاع الذي حققه في الجلسة السابقة والذي بلغ اثنين بالمئة عندما قادت بيانات أضعف من المتوقعة بشأن الوظائف الأمريكية المستثمرين إلى تقليص مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب.

وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح مرتفعا 0.1% في حين زاد مؤشر داكس الألماني 0.3 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 % عند الفتح.