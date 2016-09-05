السبت المقبل.. «MBC مصر2» تعرض برنامج المسابقات«Project Runway» الأشهر بعالم الموضة

تبدأ قناة “MBC مصر2″،عرض أول مواسم النسخة العربية من البرنامج العالمي “Project Runway” الأشهر في عالم الموضة وتصميم الأزياء،وذلك فى الثامنة مساء السبت 17سبتمبر المقبل.

البرنامج تقام منافساتها على مدى 13 اسبوعاً، و يرأس لجنة التحكيم مُصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب ،بينما تشاركه عضويتها عارضة الأزياء التونسية”الأصل “الإيطالية “الجنسية عفاف جنيفان ؛ أما ثالث الأعضاء فهو نجم أو نجمة يتم إستضافت أحدهم،ومنهم هيفاء وهبي، وفاء الكيلاني، طوني غارن، نانسي عجرم، يُسرا، هيا عبد السلام، سلافة معمار، إليسّا، ميلا جوفوفيتش، كارين روتفيلد (رئيسة تحرير مجلة “فوج” الفرنسية سابقاً)، وغيرهم

ويقوم السعودي فارس الشهري بتدريب المشاركين المتنافسين، وتقدم البرنامج ملكة جمال استراليا السابقة، جيسيكا قهواتي ، أما الإخراج فيتولاه عماد عبّود.

ويتنافس في البرنامج 15 مشتركاً من مختلف الدول العربية،منهم 6 “رجال” أصغرهم عمرا المصرى مهند كوجاك،بينما تضم القائمه من لبنان مارون عيسى،علاء نجد،السورى عيسى حسو،الجزائرى ريان أطلس،التونسى سليم شبيل.

كما تشارك المتسابقات ،السعوديه هبة مجددي،البحرينية تغريد العريض،الكويتية فاطمة النجدي،اللبنانية لوما صالح،الأردنية لوسي فاضل،العراقية سبأ طارق،المغربية إلهام أيت سيل ،ومن مصرعاليا النحاس،وآمنة الشندويلي.