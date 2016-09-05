مران الأهلي – تألق صالح جمعة وعودة حجازي للتدريبات الجماعية وحماس من إكرامي

شهد مران الأهلي يوم الإثنين عودة أحمد حجازي مدافع الفريق للتدريبات الجماعية بصورة خفيفة، كما تألق خلال التدريبات صالح جمعة وسعد الدين سمير وحسام عاشور.

وخلال التدريبات عانى أكرم توفيق من إرهاق في العضلة الخلفية واكتفى بالجري حول الملعب، كما أدى مروان محسن ورامي ربيعة تدريبات في المغطس المائي.

وظهر شريف إكرامي مفعما بالحماس خلال التدريبات، كما أوقف حسام البدري التدريبات لتوجيه اللاعبين بضرورة التحرك على خط واحد أثناء بناء الهجمات من لمسة واحدة والضغط بقوة.

وتألق صالح جمعة خلال التدريبات وسجل هدفا في مرمى محمد الشناوي، كما وجه البدري تعليمات خاصة لجون أنطوي مهاجم الفريق.

وظهر عدد من اللاعبين بمظهر جيد إذ أن عمرو السولية وميدو جابر ومحمد حمدي زكي صوبوا أكثر من مرة على المرمى، في حين أن سعد الدين سمير سجل هدفا بعد ثنائية رائعة بين عماد متعب وحسام عاشور في مرمى مسعد عوض.

وحرص طارق سليمان على التعقيب لمحمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر حول أدائه في التدريبات بخصوص توقيت ومكان الخروج للتصدي للكرات.

ويتدرب الأهلي مساء الإثنين في معسكر مغلق، والذي يقام بأحد فنادق 6 أكتوبر ولمدة 10 أيام. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لانطلاقة الموسم الجديد والذي يستهله الفريق بمواجهة الإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2016-2017.