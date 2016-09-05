رئيس وزراء أستراليا يدعو السيسي لزيارة بلاده

وجه رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة بلاده؛ ليكون أول رئيس مصري يزور أستراليا، وذلك خلال لقاؤهما اليوم الإثنين على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأسترالي، وأعرب عن تقديره لعلاقات الود والصداقة التي تربط البلدين.

وأشاد السيسي خلال اللقاء، بالمشاركة الأسترالية المتميزة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ العام 1982، كما أعرب عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، ولا سيما في مجالي استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية، اللذين تتمتع أستراليا بخبرات كبيرة فيهما.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي بالعلاقات بين البلدين، كما أبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمصر في المجالات التي تحدث عنها الرئيس.