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ارتفاع جماعي للبورصة في مستهل التعاملات بدعم محلي

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ارتفاع جماعي للبورصة في مستهل التعاملات بدعم محلي ارتفاع جماعي للبورصة في مستهل التعاملات بدعم محلي

البورصة المصرية – أرشيفية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، مكاسب طفيفة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعمٍ من مشتريات المستثمرين المحليين، فيما إتجه الأجانب والعرب للبيع.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” – الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة – 0.34% ليسجل 8268.91 نقطة.

وزاد فقد مؤشر “إيجي إكس 50” متساوي الأوزان النسبية 0.57 % مسجلًا 1391.55 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي إكس 20” محدد الأوزان النسبية 0.55% ليبلغ مستوى 8359.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.42 % ليبلغ مستوى 358.18 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقًا 0.39 % مسجلًا 822.83 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية، أنهت تعاملات الأحد – أولى جلسات الأسبوع – على مكاسب قوية بقيادة المؤشر الرئيسي للسوق مدعومة بعمليات شراء المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية، خاصةً أسهم القطاع العقاري، وسط تفاؤل بنشاط اقتصادي محلي عقب التصريحات الإيجابية من صندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين بشأن الاقتصاد المصري.

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