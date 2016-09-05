رنا سماحة تتعاقد رسميًا علي توزيع ألبومها الجديد «متمردة»
تعاقدت المطربة الشابة رنا سماحة، مع إحدي الشركات المنتجة، لتوزيع ألبومها الجديد “متمردة”، وهو أول ألبوماتها الغنائية.
وعلقت “رنا” علي الصور التي نشرتها عبر حسابها علي “فيس بوك” قائلة ” تم تعاقدي رسميا مع شركة ” EWE” للانتاج والتوزيع الفني لانتاج وتوزيع أول ألبوماتي الفنية الذي يحمل اسم “متمردة” .
يذكر أن، رنا سماحة شاركت في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمى، كما شاركت فى التمثيل من خلال مسلسل”أزمة نسب” وكان التجربة الاولي لها في التمثيل.