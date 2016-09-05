عملية عسكرية لاستعادة «صرواح» من قبضة الحوثيين

أطلق الجيش الوطني اليمني، صباح اليوم الاثنين، عملية عسكرية جديدة لاستعادة السيطرة على مديرية صرواح غربي محافظة مأرب على الحدود مع صنعاء، من أيدي ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وصرواح آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيات المتمردة في مأرب، وتهدف العملية إلى فتح جبهة جديدة باتجاه العاصمة الواقعة في قبضة الحوثيين منذ عامين.

ومن جهة أخرى، استعادت القوات الشرعية اليمنية مواقع عسكرية في منطقة ميدي الساحلية بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، بعد ساعات من سيطرة المتمردين عليها، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وتمكنت قوات الشرعية، بمساعدة غطاء جوي من طائرات التحالف العربي، من إجبار ميليشيات الحوثي وصالح على الانسحاب من تلك المواقع.

وأكدت مصادر عسكرية أن المواجهات في منطقة ميدي خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.