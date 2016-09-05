أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عملية عسكرية لاستعادة «صرواح» من قبضة الحوثيين

Google+ Print
عملية عسكرية لاستعادة «صرواح» من قبضة الحوثيين عملية عسكرية لاستعادة «صرواح» من قبضة الحوثيين

ارشيفية

أطلق الجيش الوطني اليمني، صباح اليوم الاثنين، عملية عسكرية جديدة لاستعادة السيطرة على مديرية صرواح غربي محافظة مأرب على الحدود مع صنعاء، من أيدي ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وصرواح آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيات المتمردة في مأرب، وتهدف العملية إلى فتح جبهة جديدة باتجاه العاصمة الواقعة في قبضة الحوثيين منذ عامين.

ومن جهة أخرى، استعادت القوات الشرعية اليمنية مواقع عسكرية في منطقة ميدي الساحلية بمحافظة حجة الحدودية مع ، بعد ساعات من سيطرة المتمردين عليها، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وتمكنت قوات الشرعية، بمساعدة غطاء جوي من طائرات التحالف العربي، من إجبار ميليشيات الحوثي وصالح على الانسحاب من تلك المواقع.

وأكدت مصادر عسكرية أن المواجهات في منطقة ميدي خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية